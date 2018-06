Mit Rad gestürzt, weil Hund „Frauerl“ entdeckte

Die 77-jährige Frau war in Neuhofen/Krems mit ihrem Fahrrad unterwegs, dabei führte sie an der Hundeleine die Mischlingshündin ihrer Schwiegertochter mit. Wenige Meter vor dem Haus erkannte die Hündin ihr „Frauerl“ und lief plötzlich in deren Richtung weg. Noch bevor die Radfahrerin reagieren konnte, zog die Hündin so heftig an der Leine, dass die 77-Jährige mit dem Fahrrad zu Sturz kam.