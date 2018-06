Motorradlenker starb nach Kollision mit Klein-Lkw

Der Mann war mit seinem Motorrad im Frühverkehr in der Inneren Einöde unterwegs. Beim Eingliedern nach einem Überholmanöver geriet der 27-jährige ins Schleudern, stürzte und schlitterte unter einen Pritschenwagen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug vor der Bergung des Verunglückten anheben. Das Motorrad des Döbriachers wurde 100 Meter durch die Luft und in den Afritz Bach geschleudert. Der 27-jährige Verunfallte erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 36-jährige Klein-LKW Lenker blieb unverletzt und erlitt einen schweren Schock