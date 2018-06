Namensstreit: Staat heißt nun „Nord-Mazedonien“

Die Außenminister der beiden Nachbarstaaten setzten am Sonntag bei einer Zeremonie in der Grenzgemeinde Prespes ihre Unterschriften unter die umstrittene Vereinbarung, die eine Umbenennung Mazedoniens in Republik Nord-Mazedonien vorsieht. Das Abkommen sieht vor, dass Griechenland seinen Widerstand gegen eine Aufnahme des Nachbarn in die EU und die Nato aufgibt. Die Parlamente müssen der Vereinbarung noch zustimmen. Außerdem ist in Mazedonien eine Volksabstimmung angesetzt.