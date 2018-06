0:1! Marokko zerschellt an Irans „Maurermeistern“

Der Beginn der zweiten Spielhälfte ähnelte durchaus dem Auftakt in die ersten 45 Minuten: Marokko übernahm sofort wieder das Kommando und drückte das iranische Team in die eigene Hälfte. Und wieder sorgten die Rot-Grünen vor allem durch ihre Außenbahn-Spieler für einigen Kuddelmuddel in der iranischen Defensive - sehr auffällig und wieselflink zeigte sich etwa Leganes-Legionär Noureddine Amrabat, der auf der rechten Flanke seine Hetz mit seinen Gegenspielern hatte. Allein, an Abnehmern seiner durchaus gefährlich anmutenden Hereingaben scheiterte es in der Mitte zumeist (46.) - und wenn einmal ein Marokkaner an den Flanken-Ball kam, dann wusste sich der nichts damit anzufangen (49./Harits Volley-Versuch landete im zweiten Stadionrang). Ernsthaft in Bedrängnis konnten die „Atlas-Löwen“ die Iraner aber vorerst nicht mehr bringen - obgleich sie sich zumindest bemühten. Und die Mannschaft von Queiroz?