Rizin-Fund: 1000 Giftdosen von Sozialgeld bezahlt

Verdächtiger hatte wohl keine Mittäter, aber Kontakt zum IS

Direkte Mittäter soll der 29-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nicht gehabt haben, allerdings habe es Kontakt zu führenden Mittelsmännern des IS gegeben. Auch die Anleitung zum Bombenbau soll H. von der Terrormiliz bekommen haben. Der Bundesgerichtshof hatte bereits am Mittwochabend Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erlassen.