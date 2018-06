Todesschuss in der Kaserne: Es war doch Mord!

Es war der 9. Oktober 2017. Rekrut Ismail M. hat Pause im Wachcontainer in der Wiener Albrechtskaserne. Er schläft, auf dem Bauch liegend. Sein Bundesheer-Kollege Ali Ü. will, so sagt er, „eine rauchen mit ihm gehen“. Betritt die Bettkammer und hat, entgegen aller Vorschrift, die Waffe - das Sturmgewehr StG 77 - nicht abgelegt. Er will gestolpert sein, dabei habe sich der Todesschuss gelöst. Und dies auch nur deshalb, weil ihm das Gewehr vorher „aus der Hand gefallen“ sei, wodurch sich eine Patrone in den Lauf „geschoben“ hätte.