Tod in der Kaserne: Gericht sucht nach Motiv

Etwas, was ihm der Staatsanwalt nicht glaubt. Warum war die Waffe nicht abgelegt, es ist streng verboten, sie nach innen in den Wachcontainer-Raum zu nehmen. Wie kann ein junger Mensch dermaßen über die eigenen Füße stolpern, dass er zu Sturz kommt? Den Sturz hat der 3. Rekrut im Wachradl nicht gehört, nur den Schuss. Als der in den extrem engen Raum eilt, steht der Angeklagte wieder! „Selbst wenn alles so gewesen wäre, bleibt noch die Frage: Warum war die Waffe geladen und entsichert?“