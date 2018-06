Drei-Jahres-Vertrag mit gutem Gehalt für Brauner

Was wird nun aus Ex-Stadträtin Renate Brauner, das haben sich so manche gefragt. Jetzt hat sie einen neuen Job gefunden - und zwar als „Bevollmächtige der Stadt Wien für Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft“. Dabei soll sie als „Türöffnerin und Stadtbotschafterin“ fungieren. Ihr Gehalt zahlt die Wien Holding. Der Vertrag läuft über drei Jahre, also genau so lange, bis Brauner ihr Pensionsantrittsalter erreicht hat. Die Opposition schäumt.