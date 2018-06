„Der Auftritt der Austria ist nur noch peinlich!“

Nach Trainer Fink und elf Spielern traf es zuletzt nach 1243 Tagen im Amt auch Sportchef Franz Wohlfahrt, der nach Tommy Parits in den letzten 20 Jahren die sportliche Austria-Verantwortung am zweitlängsten innehatte. Vier Tage vor dem Trainingsauftakt für die neue Saison schlägt damit die violette Stunde null. „In den letzten Jahren ist genau nichts weitergegangen, es wird in der Außendarstellung immer schlimmer. Ein Wahnsinn, der Auftritt dieser Austria ist nur noch peinlich“, seufzt Ex-Teamstürmer Walter Schachner. Nach dem erschütternden Platz sieben. Einem negativen Torverhältnis von 51:55. Und deutlich mehr Pleiten (17) als Siegen (12)