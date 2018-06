E-Werk im Gewitter durch Blitz abgefackelt

Das Mühlviertel, die Bezirke Grieskirchen, Vöcklabruck und der Großraum Schärding waren in der Nacht zum Mittwoch die in Oberösterreich hauptbetroffenen Gewitter-Gebiete. Dabei zählte die Feuerwehr etwa 60 Einsätze, meist kleinräumige Überflutungen. Ein Blitz fackelte aber auch das E-Werk in Gutau im Mühlviertel ab.