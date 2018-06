In Go-go-Bar gestohlener Hund sucht sein Herrchen

Doch was war geschehen? Zwei Gäste in der Go-go-Bar nahe der Traunbrücke in Gmunden waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag miteinander in Streit geraten, weil der eine seinen Hund dabeihatte. Der Betrunkene entwendete anschließend den Vierbeiner des anderen und fuhr mit ihm nach Laakirchen, wo er ihn als Fundtier meldete. Im Gespräch mit den Tierschützern, die ihn mitten in der Nacht abholten, gab er zu, den Rüden in einer Go-go-Bar gestohlen zu haben, sich aber weder an den Namen der Bar noch an das Aussehen des Besitzers erinnern zu können.