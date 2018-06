Neymars Schauspieleinlagen: ÖFB-Spieler verärgert

Neymar bestritt in Wien sein erstes Spiel von Beginn an seit dem Ende Februar erlittenen Mittelfußknochenbruch. Dabei traf er zum 55. Mal für die „Selecao“, womit er in der Bestenliste mit Romario gleichzog und auf Rang drei vorrückte. Nur noch Pele (77) und Ronaldo (62.) liegen vor dem Stürmer, für den Paris St. Germain im Vorjahr die Rekordablöse von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona zahlte.