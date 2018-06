Auto überschlägt sich und landet am Dach: 1 Toter

Ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt Leobersdorf auf der Südautobahn in Niederösterrich hat am Freitagnachmittag einen Toten und einen lebensgefährlich Verletzten gefordert. Ein mit zwei jungen Männern besetztes Auto hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Die beiden Insassen waren laut Feuerwehr eingeklemmt.