Tobender Dieb (17) attackiert Polizist: Haft

Die 15-Jährige war am Donnerstag zusammen mit Freunden im Olympiapark in Döbling. Am frühen Abend wollte sie sich ein Eis holen und ließ ihre Handtasche samt Geldbörse bei ihren Bekannten zurück. Ein Fehler: Denn als sie zurückkam, waren 120 Euro aus ihrer Tasche verschwunden. Die Jugendliche stellte ihre Freunde zur Rede, als niemand den Diebstahl gestand, alarmierte sie die Polizei.