„Ich bin Whitney Houstons heimliche Tochter“

„Sie fuhr mit einem großen Auto vor“

Rena behauptet, Whitney habe sie 2010 angerufen und mit ihrer Halbschwester Bobbi Kristina Brown in St. Louis besucht: „Sie fuhr mit einem großen Auto in meiner Straße vor. Sie hat mir bestätigt, dass sie meine leibliche Mutter ist, und wollte in Zukunft Kontakt mit mir haben.“ Nur dass die Sängerin weniger als zwei Jahre später starb.