Und wieder droht uns ein Sommer der Wetterextreme

Auch Hitzetage nehmen zu

Welche Folgen hat das? Beim Niederschlag gibt es große regionale Unterschiede; im österreichischen Mittel hat die Jahresniederschlagsmenge um elf Prozent zugenommen. Für Oberösterreich relevant: Die Menge von Mehrtagesniederschlägen hat an der Alpennordseite im Frühling zugenommen. Die Gletscher schmelzen, etwa am Dachstein; im Winter nimmt der flüssige Anteil an Niederschlag zu und die Tage mit Schneedecke nehmen ab; ebenso die Zahl der Frosttage, die im österreichischen Mittel um 13,8 auf 135 gesunken sind. Für den Sommer relevanter sind die Hitzetage mit einer Temperatur über 30 Grad. Sie haben im österreichweiten Mittel um 2,8 auf 9 Tage zugenommen.