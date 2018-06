Raumstation ISS soll privatisiert werden

Geht es nach Plänen der US-Regierung, dann soll die Internationale Raumstation ISS privatisiert werden. Die Raumfahrtbehörde NASA führt daher bereits Gespräche mit mehreren Unternehmen, die den Außenposten der Menschheit im All übernehmen könnten. „Wir sind jetzt in einem Stadium, in dem Leute von außerhalb den kommerziellen Betrieb der Internationalen Raumstation sicherstellen können“, sagte der seit April amtierende NASA-Chef Jim Bridenstine in einem Interview.