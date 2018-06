Asus bringt aktiv gekühltes Gamer-Smartphone

Gaming am Handy wird immer populärer, mittlerweile kann man sogar Titel wie „Playerunknown’s Battlegrounds“ am Mobilgerät spielen. Gamer-Smartphones gab es bislang aber nur wenige, zuletzt etwa von Razer. Mit seiner Gamer-Marke „ROG“ will nun auch der taiwanesische PC-Spezialist Asus in dieses Segment einsteigen. Auf der IT-Messe Computex, die gerade in Taipeh stattfindet, hat er ein übertaktetes Gaming-Smartphone mit optionaler Aktivkühlung enthüllt.