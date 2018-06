16 Dschihadisten können nicht abgeschoben werden

Obwohl sie bekannte Dschihadisten sind, dürfen sie in Deutschland bleiben - 16 Extremisten müssen im Bundesland Nordrhein-Westfalen geduldet werden. Die Gründe dafür wirken angesichts der Gefahr, die diese Islamisten für das eigene Land bzw. für die gesamte EU darstellen, grotesk: Teilweise fehlen Papiere, ist unklar, woher die Personen überhaupt kommen, oder es droht ihnen in der Heimat Folter - in vielen Fällen tauchen die Extremisten einfach unter.