Entenküken mit Staubsauger aus Rohr gerettet

Die Enten hatten sich Ende Mai in das Rohr verirrt und fanden schließlich nicht mehr heraus. Mit einem Netz am Ende des Staubsaugerrohrs konnten die Tierbabys wohlbehalten wieder an die Oberfläche befördert werden. Die Entenmama wich während der Rettungsaktion ihren Schützlingen nicht von der Seite und watschelte erst davon, als die Familie wieder ganz vereint war.