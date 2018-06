Vertrag enthüllt Irans geheimen Atomwaffenbefehl

Es ist das erste offizielle iranische Schriftstück, das veröffentlicht wurde und die militärische Nutzungsabsicht der Urananreicherung bestätigt: Aus israelischen Sicherheitskreisen wurde der „Bild“, der „Times“ und „Le Monde“ ein Vertrag zwischen Irans Atomenergiebehörde und dem Verteidigungsministerium in Teheran aus dem Jahr 2001 zugespielt. Und der enthält gleich zwei brisante Informationen: Zum einen sei schon damals ein Projekt am Laufen gewesen, das zur Anreicherung von Uran von drei auf mehr als 90 Prozent abzielte - also waffenfähiges Niveau. Zum anderen sei dieses Projekt aus der Zuständigkeit von Irans Atomenergiebehörde in die Hände des Verteidigungsministeriums übergeben worden.