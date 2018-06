Marquez rutscht von Strecke, Lorenzo triumphiert!

WM-Leader Marc Marquez war der große Verlierer in Mugello. In der fünften Runde rutschte er unmittelbar hinter dem führenden Lorenzo von der Strecke. Zwar konnte Marquez das Rennen mit rund 25 Sekunden Rückstand auf die Spitze fortsetzen. Am Ende verpasste der Spanier, der die bisher letzten drei WM-Rennen gewonnen hatte, aber als 16. sogar die Punkteränge. Dennoch bleibt Marquez Leader in der Königsklasse. Sein Vorsprung auf Verfolger Rossi beträgt immer noch 23 Punkte.