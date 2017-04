Trump leitet "Buy American"- Politik ein

Zur Vergabe von Aufträgen von Regierungsbehörden soll es zunächst interne Prüfungen geben. Die Bundesbehörden sollen Reformvorschläge erarbeiten, wie eine "Buy American, Hire American"- Politik umgesetzt werden kann. Trump sagte, in der Vergangenheit seien zu viele Aufträge an ausländische Firmen gegangen, zulasten von Fabriken und Jobs in den USA. Die USA würden nun aber ein "starkes Signal" in die Welt senden, sagte Trump.

Trump will mit seiner Wirtschaftspolitik ein "starkes Signal" in die Welt senden. Foto: AP

Während der Unterzeichnung des präsidialen Erlasses bei einem Werkzeughersteller im US- Staat Wisconsin übte Trump Kritik an Kanada. Er warf dem Nachbarland unfaire Praktiken vor. Die US- Milchindustrie hatte vor Kurzem kritisiert, dass im Zuge einer neuen Preispolitik immer mehr billige kanadische Milch in die USA komme. Außerdem blockiere Kanada auf der anderen Seite die Einfuhr US- amerikanischer Milch. Das führe zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für US- Milchbauern.

Als Unterzeichnungsort wählte Trump die Zentrale eines Werkzeugherstellers in Wisconsin. Foto: AP

" Milch- Handelskrieg" mit Kanada?

Die Milchindustrie hatte Trump zu Hilfe gerufen, die "Washington Post" berichtete schon von einem "Milch- Handelskrieg". Trump sprach bei seiner Rede in Wisconsin von "schrecklichen Dingen" zulasten der amerikanischen Milchbauern. Die Regierung in Washington hatte bereits vor Monaten angekündigt, das nordamerikanische Handelsabkommens NAFTA mit Kanada und Mexiko neu zu verhandeln. NAFTA sei ein "Desaster", bekräftigte Trump in Wisconsin.