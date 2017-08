Liste mit 173 potenziellen IS- Attentätern entdeckt

Die Liste der potenziellen Selbstmordattentäter soll laut dem Bericht von irakischen Spezialeinheiten bei Anti- Terror- Einsätzen in Mossul entdeckt worden sein. US- Geheimdienste hätten die Daten anschließend ausgewertet und Interpol übergeben. Die internationale Polizeibehörde habe die Liste bereits im Mai an die europäischen Polizeibehörden verschickt - als Vorsichtsmaßnahme, falls sich die Männer auf den Weg nach Europa machen.

Eine Propagandaaufnahme des IS zeigt Rekruten bei ihrer Ausbildung in Syrien. Foto: Twitter.com

Unter den gesuchten Extremisten sei auch ein deutscher IS- Dschihadist aus Nordrhein- Westfalen. Ob der 27- Jährige noch lebt, sei allerdings ungewiss - Sami J., der in IS- Kreisen unter dem Kampfnamen Abu Assid al- Almani bekannt ist, soll Berichten in sozialen Medien zufolge bereits im Juli bei Kämpfen in der syrischen IS- Hochburg Rakka ums Leben gekommen sein.

Auf der Liste stehen darüber hinaus 132 Iraker - davon 20 Minderjährige - sowie Verdächtige aus Nordafrika, den arabischen Golfstaaten, Tadschikistan und Bangladesch. Vermerkt sind auch sechs Extremisten aus Europa - neben Deutschland stammen sie aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Bosnien.

Foto: AP

Laut der "Zeit" sei die Liste aus Mossul ein Hinweis darauf, dass der IS weiterhin mithilfe von zahlreichen todeswilligen Kandidaten Attentate in Europa verüben wolle. Für die Sicherheitsbehörden wäre dies ein großes Problem, denn die meisten angeführten Männer sind Iraker. Ihre Fingerabdrücke oder biometrischen Daten sind in Europa nicht registriert, folglich würden sie in den elektronischen Fahndungssystemen kaum auffallen.