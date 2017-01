"Gibt viele Tote" - Hotel von Lawine verschüttet

Die genaue zahl der Todesopfer stehtnopch nicht fest. Den Berichten zufolge hielten sich mindestens 20 Gäste (darunter zwei Kinder) und sieben Mitarbeiter in dem Hotel am Hang des Gran Sasso- Berges auf, als die Region am Mittwoch von vier schweren Erdstößen erschüttert wurde.

Foto: AFP

Dramatische Botschaft der Gäste: "Wir erfrieren"

Eingeschlossene Personen im Hotel in der Ortschaft Farindola baten um Hilfe. "Wir erfrieren", hieß es in der Botschaft. Das Hotel sei total verschüttet. Die Rettungseinheiten konnten wegen des hohen Schnees nur mit größter Mühe nach Stunden das Hotel erreichen, in dem Lichter brannten. Ein Teil der Gebäudestruktur sei eingestürzt, hieß es. Zwei Personen wurden in Sicherheit gebracht.

Foto: EPA

Foto: AFP

Am Mittwoch wurde zudem eine Leiche aus den Trümmern eines Gebäudes in Castel Castagna in der Provinz Teramo geborgen. Zudem wurde in Campotosto nahe L ìAquila ein 70- Jähriger gesucht, der von einer durch das Beben ausgelösten Lawine verschüttet worden war. Die jüngsten Beben waren auch in Rom und Florenz deutlich zu spüren.

Erdbebenort Amatrice wieder stark betroffen

Stark betroffen war auch der Ort Amatrice, dessen mittelalterliches Zentrum bereits durch das Beben am 24. August weitgehend zerstört worden war. In dem Ort stürzten mehrere beschädigte Gebäude ein. In dem Gebiet waren damals fast 300 Menschen ums Leben gekommen. "Ich begreife nicht, warum wir so bestraft werden", meinte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, am Mittwoch sichtbar mitgenommen.

Die beiden ersten Erdstöße am Vormittag erreichten nach italienischen Angaben die Stärke von 5,4 und 5,6. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien registrierte Magnituden von 5,3 und 5,4 um 10.25 Uhr und knapp eine dreiviertel Stunde später, beide Male mit Epizentrum in Antrodoco, einer Gemeinde in der Provinz Rieti rund 100 Kilometer nordöstlich von Rom. Dazwischen wurde noch ein Erdstoß der Stärke 3,2 mit dem Epizentrum in Norcia aufgezeichnet. Um 11.26 Uhr wurde ein weiteres Nachbeben der Stärke 5,3 registriert.

Das Bergdorf Amatrice wurde bereits bei einem Beben im August 2016 schwer verwüstet. Foto: Ruptly.TV

Zahlreiche Schulen evakuiert

In der Stadt und der Provinz Rieti wurden zahlreiche Schulen evakuiert. Die Bahnverbindungen zwischen L'Aquila und Rieti waren gesperrt, weil die Sicherheit der Strecken überprüft werden musste. In Rom war der U- Bahn- Verkehr unterbrochen, mehrere Schulen wurden auf mögliche Schäden überprüft.

Zahlreiche Menschen mussten in Notunterkünften übernachten. Foto: AFP

Foto: AP

Feuerwehrmannschaften bargen eine Mutter und ihr Kind lebend aus den Trümmern ihrer Wohnung in Campotosto nahe L'Aquila. Die beiden wurden unterkühlt mit einem Hubschrauber ins Spital eingeliefert. Campotosto zählt zu den Gemeinden, die nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tagen schwer erreichbar waren. Soldaten waren im Einsatz, um die Straßen zu räumen.

Helfer befreien eingeschlossene Menschen. Foto: AP

Foto: AP

Winterwetter bereitet Helfern Probleme

Im Erdbebengebiet in den Regionen Latium und Abruzzen sei die Lage wegen der heftigen Schneefälle der vergangenen zwei Tage besonders problematisch. Tausende Haushalte seien ohne Strom, berichteten die Behörden. Die Situation sei "kompliziert", gab Zivilschutzchef Fabrizio Curcio zu. Der Bürgermeister der vom Erdbeben im August zerstörten Apennin- Gemeinde Accumoli, Stefano Petrucci, sprach von einer "dramatischen Lage". Die Straßen seien wegen des Schnees nicht befahrbar. Die Schneeräumung komme nur schleppend voran, die Bevölkerung sei in Panik.