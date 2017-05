Russlands Hightech- Jet auf Jungfernflug

In Russland hat das neue Mittelstrecken- Passagierflugzeug MS- 21 des Herstellers Irkut Corporation am Sonntag seinen Jungfernflug absolviert. Es sei das erste große russische Verkehrsflugzeug seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.