Fünf Illegale aus Polizeianhaltezentrum geflohen

Insgesamt fünf Insassen des Polizeianhaltezentrums am Hernalser Gürtel in Wien ist in den letzten beiden Tagen - zumindest kurzfristig - die Flucht gelungen. Vier von ihnen gelang es, am Sonntag aus der Einrichtung zu türmen. Am Montag floh dann auch noch ein 27- Jähriger. Zwei Verdächtige konnten mittlerweile wieder festgenommen werden. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.