Straßenbahn in Wien entgleist: Fahrer entlassen

Mit 45 km/h statt der erlaubten 15 km/h war ein Straßenbahnfahrer am 16. Juli in Wien in eine Kurve eingefahren, woraufhin die Bim- Garnitur - wie berichtet - entgleiste. Acht Menschen wurden bei dem Unfall, wie durch ein Wunder, lediglich leicht verletzt. Nun gab es für den Lenker der Bim die Konsequenzen: Er wurde fristlos entlassen.