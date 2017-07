Martin Kusej wird neuer Burgtheater- Chef

"Ich freue mich, dass der wichtigste Regisseur des Landes endlich die bedeutendste Bühne der Republik führen wird und sich seiner Lebensliebe - dem Burgtheater - widmen kann", begründete Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) am Freitag seine Entscheidung für den gebürtigen Kärntner Kusej. Zugleich wurde der Vertrag von Thomas Königstorfer als kaufmännischer Geschäftsführer der größten deutschsprachigen Sprechbühne ab 2018 verlängert.

"Ich komme aus dem beschaulichen München. Aber ich bin in all den Jahren immer wieder in Wien gewesen, habe mir Inszenierungen und Schauspieler angeschaut und am Reinhardt- Seminar unterrichtet. Ich habe 25 Jahre in Deutschland gearbeitet", so Kusej, der Schauspieldirektor der Salzburger Festspiele und vielbeschäftigter Burg- Regisseur war und seit 2011 erfolgreicher Intendant des Münchner Residenztheaters ist.

Vergessen und vergeben also, dass der Star der Burg Wien verärgert und polternd verließ, als man ihm weder das Burgtheater noch die Wiener Festwochen zur Leitung anbot. Damals drohte er, nie wieder hier zu arbeiten. Nun wurde gefragt und aus elf Kandidaten ausgewählt.

Theaterfreunde erhoffen sich von dieser Bestellung spannende Zeiten und Aufregung, sodass er die Burg aus einer momentanen Phase der Stagnation herausführt. "Ich werde mich immer aufregen", lacht Kusej, "aber nur künstlerisch! Ich bin nicht so schlecht wie mein Ruf!"

