Gasflaschen drohten bei Brand zu explodieren

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen in Villach: Ein Carport samt angrenzendem Wohnmobil war im Stadtteil Obere Fellach in Brand geraten, zwei darin gelagerte Gasflaschen drohten aufgrund der enormen Hitze zu explodieren. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden, verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.