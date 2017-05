"Der wahre Gegner ist nicht in unseren Reihen"

Die 1.- Mai.- Kundgebung der SPÖ stand unter dem Motto "Arbeit schaffen - Wohlstand sichern". Beim Aufmarsch vor dem Rathaus, der jahrzehntelange Tradition hat, standen die "SPÖ- Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität" im Mittelpunkt.

Beobachter sprachen von weniger Teilnehmern am Mai-Aufmarsch als noch in den Jahren zuvor. Foto: krone.tv

Bei der Abschlusskundgebung ergiffen am späten Vormittag Wiens Vizebürgermeisterin und SPÖ- Frauen- Chefin Renate Brauner, ÖGB- Präsident Erich Foglar, Häupl sowie Kern das Wort. Bei allen Reden waren immer wieder "Bravo"- Rufe und Beifallsbekundungen zu hören.

Video: Fähnchenschwenken am Rathausplatz

Kern: "Schlüssel zum Bundeskanzleramt nicht Blauen übergeben"

Kern betonte in seiner Rede bezüglich der derzeitigen Turbulenzen vor allem in der Wiener SPÖ, dass die wahren Gegner der Roten "nicht in den eigenen Reihen" zu suchen seien: "Wir werden um jeden Zentimeter Boden kämpfen, dass wir den Schlüssel zum Bundeskanzleramt nicht den Blauen übergeben."

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Kern rief zu innerparteilicher Geschlossenheit auf. Die Partei habe Krisen immer dann gemeistert, wenn man zusammengestanden sei. Darauf hofft der Kanzler nun erneut, wie er den am Rathausplatz Versammelten sagte: "Das ist das, was Ihr euch erwarten dürft und das ist auch das, was ich mir erwarte."

"Wir lassen uns nicht zerstören, was wir erreicht haben"

Weiters meinte er: "Was Ihr von uns erwartet, ist, dass wir konsequent daran arbeiten, unsere Visionen und unsere Leidenschaft umzusetzen. Respekt vor denen, die heute mitmarschiert sind. Es ist eine Frage des Respekts, dass wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern mit den Sorgen und Nöten der Menschen, die wir zu vertreten haben. Wir sind so weit gekommen, wir lassen uns nicht zerstören, was wir erreicht haben."

Video: Der Marsch zum Rathausplatz

Proteste im Vorjahr führten zu Faymanns Abgang

Die Premiere des neuen Kanzlers fiel deutlich freundlicher aus als der finale Auftritt von Vorgänger Werner Faymann, der im Vorjahr ausgebuht worden war. Damals war das rote "Hochamt" noch von zahlreichen Protesten überschattet gewesen, die in weiterer Folge zum Rücktritt von Faymann als Parteichef und Bundeskanzler führten.

Ex-Kanzler Werner Faymann wurde bei der 1.-Mai-Kundgebung 2016 lautstark ausgepfiffen. Foto: APA/Hans Punz

Desaströses Ergebnis für Häupl und Co. beim Landesparteitag

Nach dem desaströsen Abschneiden von Wiens Bürgermeister Häupl und seinem Präsidium beim Landesparteitag am Samstag stehen den Genossen nun schwierige Zeiten bevor. Welche Auswirkungen die Schlappe auf die nächsten Nationalratswahlen haben wird, ist noch nicht abzusehen.

SPÖ- Landesparteitag im Video: Häupl erhält nur 77,4%

Protest gegen Kern mit Faymann- Vergleich: "Christian, du Werner"

Im Vorfeld des Landesparteitags war es am Samstag zu kleineren Demonstrationen gekommen. Zwei Dutzend Mitglieder der Sozialistischen Jugend und des Verbands Sozialistischer StudentInnen protestierten gegen Kern, der zum ersten Mal auf einem Parteitag der Wiener Genossen auftrat. Sie postierten sich mit Plakaten, auf denen "Christian, Vorsitzender welcher Partei bist du eigentlich?" oder "Christian, du Werner. Gegen die Festung Europa" stand, vor dem Eingang der Messe Wien, in der das Event stattfand. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte die rote Parteijugend Faymann mit Ungarns rechtem Regierungschef Viktor Orban verglichen - mit dem Slogan "Werner, du Orban".

Proteste gegen Kern vor dem SPÖ-Wien-Parteitag Foto: APA/HERBERT P. OCZERET