"WM- Titel" mit allen Fans gefeiert

H erzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Haben Sie damit auch gerechnet?

Wir haben schon zum Favoritenkreis gehört und uns auch Hoffnungen gemacht. Trotzdem waren wir ja seit 16 Jahren nicht mehr bei einer WM mit dabei, da haben wir es immer wieder um Haaresbreite nicht ganz geschafft. Aber nach dem Doppel- Bundessieg im vorigen Jahr waren wir guter Dinge.

Es wurde vermutlich auch lange hart trainiert dafür.

Das ganze Jahr über. Im Winter haben wir zweimal in der Woche in einer Halle den Staffellauf geübt.

Gab’s dafür Trainer?

Wir hatten insgesamt vier Trainer und auch einen externen Mentaltrainer dabei.

Was war dessen Aufgabe?

Er hat unsere Mannschaft immer wieder aufgerichtet und motiviert. Und uns gezeigt, dass man sich bei Rückschlägen - wenn sich zum Beispiel einer verletzt hatte - nicht hängen lassen darf oder sich auch nicht von Nebensächlichkeiten zu sehr ablenken darf vom Ziel.

Der Triumpf zeigt, dass alles richtig gelaufen ist.

Ja, wir freuen uns alle und natürlich auch unsere vielen Fans, die mit uns in drei Bussen mit nach Villach mitgekommen sind.

Die Feier war sicher toll.

Wir haben nach dem Sieg des WM- Titels mit unseren Anhängern ein richtiges Volksfest im Freien abgehalten und gefeiert.

Johannes Nöbauer