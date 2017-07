Verwirrung rund um Steyregger Brücke

Der Streit um einen zweiten Radweg auf der Steyregger Donaubrücke gewinnt an politischer Brisanz! Die Radlobby Oberösterreich wandte sich im Dauerclinch mit FPÖ- Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner erstmals mit einem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP - dem freiheitlichen Regierungspartner in der Landesregierung.

Stadtchef will Ausbau nicht mitfinanzieren

Ins Geplänkel hineinmanövriert hat sich nun aber auch die Linzer SPÖ. Ende Oktober stimmten die Roten einem Antrag von ÖVP und Grünen zu. Verabschiedet wurde eine Resolution an Verkehrslandesrat Steinkellner mit der Aufforderung, umgehend Maßnahmen für den Ausbau des unterwasserseitigen Radwegs mit einer Mindestbreite von 2,5 Metern zu setzen. Luger selbst meldete sich bei der Abstimmung sogar zu Wort und betonte die Zustimmung.

Drei Monate später teilte der Linzer Stadtchef Steinkellner aber mit, dass der oberwasserseitig errichtete Rad- Fußweg ausreichend sei. "Weil wir erfuhren, dass wir uns bei einem zweiten Radweg auf der Landesbrücke finanziell beteiligen hätten müssen. Da ziehen wir nicht mit", so Luger. Kurios: Die Radlobby argumentiert immer noch, dass sowohl die Stadt Linz als auch Steyregg den Ausbau mitfinanzieren würden.

Mario Zeko, Kronen Zeitung