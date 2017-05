So gut schmeckt der Jahrmarkt

Mmmh, wie das duftet! Wer durch den Urfahranermarkt schlendert, hat die Qual der Wahl: Während auf der einen Seite würziger Raclette- Käse von Huemer das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, lockt auf der anderen der Geruch von frisch gebackenen Crêpes: "Ich mache sogar die verschiedenen Marmeladen für die Füllungen selbst", setzt Karina Mittermeir an ihrem Verkaufsstand auf beste Qualität - wie ihre Kollegen auch. Denn für die Gourmets am von der "Krone" präsentierten 200. Urfahranermarkt ist nur das Beste gut genug!

Nicht fehlen darf im kulinariaschen Schlaraffenland ein Früchte- Schokospiess, wie ihn Petra Kollarowa bei Gschwandtner’s Schleckermäulchen anbietet, kräftiges Langos, wie es das Brüder- Trio Michael, Julian und Jonas aus Waldneukirchen traditionell bei Scherleitner genießt, oder rosa Zuckerwatte - die Mädchen Magdalena und Sophia können davon gar nicht genug bekommen! Oder doch auf ein Linzerkipferl zur Konditorei Reisner?

Klar ist: Wer mit dem "Krone"- Gutscheinheft auf Schlemmer- Tour geht, gewinnt in jedem Fall! Finden sich dort doch zahlreiche Vergünstigungen, übrigens nicht nur für die Kulinarik- Stände. Geheimtipp: Eine Sonderaktion bietet Franz Breitfuß in seiner Pizzeria Franzesco an - zum Jahrmarkt- Jubiläum gibt’s dort Pizzaecken um 2 statt 3 Euro (noch bis Freitag): "Man wird schließlich nicht jeden Tag 200 Jahre alt!"

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung