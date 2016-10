"Wir wissen nicht, wieviele Illegale hier sind"

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat einmal mehr die Missstände in der aktuellen Flüchtlingskrise in Österreich schonungslos aufgezeigt: "Wir wissen gar nicht, wie viele Illegale hier sind. Es gibt viele Flüchtlinge, die untertauchen", sagte der SPÖ- Politiker in der "ZiB 2" am Dienstag.