Schweizer will mit Solarflieger bis in 25 km Höhe

Mit Sonnenkraft fast ins All: Der Schweizer Pilot Raphael Domjan will mit einem Solarflugzeug in die Stratosphäre fliegen - bis zu 25.000 Meter über der Erdoberfläche. Am Mittwoch stellte der Abenteurer seinen 450 Kilogramm schweren Flieger im schweizerischen Payerne vor. Abheben will er damit aber erst 2018.