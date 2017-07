Schulz mahnt EU: "Italien nicht im Stich lassen"

Es sehe jedoch wieder ganz danach aus, dass die EU "die Solidarität in Europa, die wir dringend brauchen, nicht zustande kriegt", kritisierte Schulz in den ARD- "Tagesthemen". Zugleich forderte der SPD- Politiker ein "Einwanderungsrecht in Europa".

"Gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa"

"Die Leute sollen nicht in einen System der Hoffnungslosigkeit getrieben werden, sondern in ein System der Hoffnung auf einen fairen Zugang", sagte Schulz. Dazu müsse es aber auch eine "gerechte Verteilung" geben. "Es kann nicht sein, dass nur wenige Länder die Flüchtlinge aufnehmen, da müssen sich alle dran beteiligen", forderte Schulz.

Migranten bei der gefährlichen Überfahrt nach Europa Foto: AFP

Heuer schon 110.000 Flüchtlinge über Mittelmeer nach Italien

Die Lage in Italien hatte sich zuletzt so sehr verschärft, dass sich das Land an der Kapazitätsgrenze sieht . Bis Mitte Juli kamen nach Angaben des UN- Flüchtlingshilfswerks UNHCR in diesem Jahr mehr als 110.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa - mehr als 93.000 erreichten die EU über einen italienischen Hafen.