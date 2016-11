Neue Kontopakete: Sozialminister klagt die BAWAG!

W

BAWAG-

Bankomat-

Vorgang laut Stöger "klar gesetzeswidrig"

Die alten Pakete laufen mit Ende Jänner 2017 aus. Das Problem dabei für viele Betroffene: Die meisten der Alternativpakete beinhalten Gebühren fürTransaktionen.

Stöger hat nun den Verein für Konsumenteninformation beauftragt, eine Verbandsklage einzubringen. Der Vorgang sei "klar gesetzeswidrig", meinte Stöger am Freitag. Bei der Klage geht es allerdings nicht um Bankomatgebühren an sich, sondern um die Umstellung einiger BAWAG- Kunden mit alten Billigkonten auf neue, teurere Modelle. Dabei habe die Bank zweimal gegen Gesetze verstoßen, teilte das Sozialministerium mit.

Wenn die Gerichte der Klage stattgeben, wovon laut Stöger auszugehen ist, da die Gesetzesverstöße eindeutig seien, darf die BAWAG bei den umgestellten Konten die neuen oder erhöhten Entgelte nicht mehr verrechen und muss bereits verrechnete Gebühren dem Verbraucher zurückzahlen.

"Wenn die Bank das nicht freiwillig macht, können wir gegen sie mit dem Urteil Exekutionen führen", so Stöger, der gleichzeitig einschränkte: "Allerdings können wir natürlich nicht verhindern, dass die BAWAG PSK solche Konten dann unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten kündigt."

Foto: APA/Barbara Gindl

AK: BAWAG drängt Kunden in teurere Verträge

Während die Arbeiterkammer kritisiert, dass die BAWAG damit ihre Kunden in teurere Konten drängt, streitet die Bank ab, Bankomatgebühren einzuführen. "Wir führen keine Bankomatgebühr ein. Wir haben circa einem Prozent unserer Kunden angeboten, auf ein günstiges, aktuelles und sehr transparentes Kontomodell umzusteigen", meinte eine Banksprecherin am Donnerstag. Bei "Bankomatgebühren" handle es sich um Gebühren für Bargeldbehebungen. "Diese Gebühren sind keine Entgelte der kontoführenden Bank, sondern Gebühren des Geldautomatenbetreibers. Wir führen keine derartigen Bankomatgebühren ein und haben dies auch nicht in der Vergangenheit getan", hielt die Bank fest.

Schelling verteidigt Bank und wettert gegen Stöger

Finanzminister Hans Jörg Schelling nahm die BAWAG in Schutz und wetterte gegen den Sozialminister. Ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren wäre "widersinnig" und ein "Bumerang für die Konsumenten", warnte Schelling am Freitag. Er verwies außerdem auf den von ihm einberufenen Bankomaten- Gipfel im Sommer. Im Zuge der Gespräche mit den Bankenvertretern habe man auch der SPÖ einen Vorschlag übermittelt, der unter anderem eine verpflichtende Kennzeichnung der Bankomaten, bei denen Gebühren anfallen, vorsieht. "Bis dato" gab es laut Schelling keine Zustimmung seitens der SPÖ.

Finanzminister Hans Jörg Schelling Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die SPÖ wiederum sieht die Schuld bei der ÖVP: Schon im Frühsommer habe man der ÖVP einen fixfertigen Gesetzesentwurf übermittelt, der jedoch beim Koalitionspartner auf Ablehnung gestoßen sei. Ginge es nach der SPÖ, könnte die Novelle zum Verbraucherzahlungskontogesetz schon beim nächsten Ministerrat abgesegnet werden. Ein Gebührenverbot wäre übrigens verfassungsrechtlich okay, meint die SPÖ. Man habe sich beim Verfassungsdienst der Republik kundig gemacht, und dieser "sieht das nicht als unzulässig an", hieß es aus dem Büro von Stöger.