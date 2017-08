NASA filmt ISS- Vorbeiflug während Sonnenfinsternis

Keine einfache Aufgabe, denn immerhin bewegt sich die ISS mit einer Geschwindigkeit von knapp acht Kilometern pro Sekunde über den Himmel. Was in den Filmaufnahmen wie ein etwas größerer dunkler Punkt auf der Sonnenscheibe aussieht, ist in Wirklichkeit die Shilhouette der Raumstation ISS samt ihrer Sonnensegel, auf der zurzeit sechs Astronauten arbeiten. Gemacht hat Kowsky die Aufnahme im Städtchen Banner im US- Bundesstaat Wyoming.

ISS von Erde aus mit freiem Auge sichtbar

Die rund 450 Tonnen schwere, 110 Meter lange und seit dem Jahr 2000 ständig bemannte ISS (Bild oben) umkreist mit einer Geschwindigkeit von etwa 27.700 Stundenkilometern in einer Höhe von rund 400 Kilometer unsere Erde.

Die Internationale Raumstation ISS Foto: NASA

Mit etwas Glück ist der Außenposten der Menschheit im All dank seiner großen reflektierenden Sonnensegel sogar mit bloßem Auge von der Erde aus sichtbar, wenn er auf seinem Orbit von der Sonne angestrahlt wird.