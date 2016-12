Generalstreik und Proteste legen Griechenland lahm

Ein landesweiter Generalstreik hat am Donnerstag das öffentliche Leben in Griechenland weitgehend lahmgelegt. Staatsbedienstete, Seemänner, Bankangestellte, Bahnmitarbeiter und Ärzte beteiligten sich an der Aktion, mit der gegen geplante neue Sparmaßnahmen der Regierung protestiert werden sollte. Auch Zeitungen erschienen keine.