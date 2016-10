ESA- Sonde am Mars gelandet, aber kein Signal

Am Mittwoch war es endlich so weit. Nach sieben Monaten Flugzeit und einer Reise von fast 500 Millionen Kilometern landete das europäisch- russische Marsmodul "Schiaparelli" kurz vor 17 Uhr MESZ auf der Oberfläche des Roten Planeten. Ob das komplizierte Manöver geklappt hat, oder die Testsonde als Weltraumschrott im Marssand liegt, ist unklar, denn die Sonde sendet keine Daten. Das sagte Thierry Blancquaert von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in der Nacht auf Donnerstag in Darmstadt. Es sei unklar, ob "Schiaparelli" intakt sei oder nicht.