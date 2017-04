Höggerl übernimmt "ZiB 1" von Zimmermann

"Marie- Claire du wirst dich vorläufig einem ganz jungen Seher in Zukunft mehr widmen," so kündigte Tarek Leitner Dienstagabend seinen Partnerwechsel von Marie- Claire Zimmermann zu Susanne Höggerl an. Zimmermann geht nämlich, nachdem sie schon zu Beginn des Jahres lange Zeit wegen einer hartnäckigen Grippe ausgefallen war, in Elternteilzeit und wird ab Mai die "ZiBs" im Laufe des Tages moderieren.