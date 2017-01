Schneeräumen bis zum Einbruch der Dunkelheit

An seinem ersten Tag als zum Eislaufen freigegebener See musste der Längsee am Freitag auch gleich wiedergesperrt werden. Der Grund: "Wir haben die Eisflächen mit dem Pflug vom Schnee befreit", erklärt EVW- Obmann René Riepan. Er und sein Team waren bis in die Abendstunden beschäftigt. "Meine Männer saßen Stundenlang im Fahrzeug. Waren sie mit einer Runde fertig, war die Bahn schon wieder voller Schnee."

Bei manchen Seen werde es sich erst am Samstag entscheiden, ob sie wieder zum Eislaufen freigegeben werden können. Die aktuelle Liste aller freigegebenen Eisflächen gibt's auf der Homepage des Eislaufvereins.

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone