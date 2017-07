Handel mit Hundebaby

Das hat selbst die Polizisten nicht kalt gelassen: Eine in Klagenfurt gemeldete Rumänin wollte am Mittwochnachmittag am Grazer Hauptbahnhof einen erst zehn Tage alten Welpen um 100 Euro verkaufen. Eine Tierfreundin hat sofort Alarm geschlagen und die Polizei alarmiert. Die Beamten haben der Frau den Welpen abgenommen und ihn ins Grazer Landestierheim gebracht, wo er aufgepäppelt wird. Der Kleine hat noch nicht einmal die Augen geöffnet und braucht Welpenmilch. Im Alter von neun Wochen wird dann ein neues Zuhause für ihn gesucht. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.