Mit Vollwertkost weniger Depressionen

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken ist am engsten mit dem, was wir essen, verknüpft, gefolgt von Stoffwechsel-Faktoren und der Lebensweise wie Schlaf sowie Bewegung. "Ernährung, die sich aus ballaststoffreicher Kost wie grünen Salaten, Gemüse und Vollkorngetreide Zusammensetzt, wurde in der Untersuchung durchgehend mit einem reduzierten Depressions-Risiko verbunden", so Dozentin Dr. Joanna Dipnall von der Universität Swinburne in Melbourne (Australien).

Mit dem Index können Personen mit Veranlagung für die Erkrankung identifiziert werden, um mit entsprechendem Lebensstil vorzubeugen, wie die Wissenschafterin erklärt. Eine weitere Bestätigung, dass Ballaststoffe wichtige Faktoren für die Darmgesundheit sind, die wiederum mit dem psychischen Wohlbefinden zusammenhängt.

Eva Rohrer, Kronen Zeitung