Betrüger nutzen Mails, um Konto auszuspähen

Für Roswitha Lugmayr aus Sonntagberg bei Waidhofen an der Ybbs waren die Betrüger wohl zu unausgeschlafen. Per Mail wurde die Pensionistin über ihre Kontodaten bei der Plattform Paypal abgefragt. Die Frau schickte die Anfrage an die Polizei weiter. "Mit mir macht man so was nicht Aber die anderen Leute gehören gewarnt", so Lugmayr.

Ebenfalls ermittelt wird derzeit auch nach einem frechen Betrug in Gänserndorf: Unbekannte hatten beim Neujahrsfeuerwerk Spenden gesammelt, die aber nicht an die Organisatoren gingen.

Josef Poyer & Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung