Lenker hatte Glück im Unglück

Der 33-jährige Bosnier war mit seinem Van auf der Lippitzbacher Landesstraße (L80a) von der "Haiderbrücke" kommend in Richtung Bleiburg unterwegs, als er im Bereich der Ortschaft Rinkenberg vermutlich wegen Straßenglätte von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Wald geschleudert wurde. Der Wagen dürfte dabei wohl in die Luft geschleudert und von den Ästen eines Baumes aufgefangen worden sein. Den Männern der Stadtfeuerwehr Bleiburg bot sich ein nicht alltägliches Bild, denn der Wagen lehnte quasi mit der Schnauze voran an einem Baum. Der Lenker erlitt zum Glück "nur" Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Claudia Fischer, Kärntner Krone