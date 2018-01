Manuel (19) lag tot in Fluss

Der 19-jährige Präsenzdiener Manuel L. hatte laut den polizeilichen Ermittlungen in der Nacht von 30. auf 31. Dezember im Nachbarort Mehrnbach eine private Party besucht. Gegen 1.30 Uhr früh verabschiedete sich der Präsenzdiener von seinen Freunden und wollte offenbar am Gehweg entlang der Antiesen nach Hause marschieren. Die Strecke ist zirka vier Kilometer lang. Daheim kam Manuel nie an.



Jogger fanden die Leiche

Seine Eltern überlegten bereits, eine Abgängigkeitsanzeige zu erstatten. Aber am Neujahrstag gegen 9.45 Uhr früh entdeckten zwei Jogger die Leiche des HTL-Maturanten in der Antiesen. Der Tote hing mit einem Fuß an einer kleinen Wehr in der Flussmitte fest, trug nur noch Jeans. Seine Oberbekleidung war weggeschwemmt worden.



Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus

Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Die einzige offensichtliche Verletzung von Manuel L. war eine Art Schnittwunde im Gesicht, die beim Sturz passiert sein könnte. Wo, wann und warum er in den Fluss stürzte, ist unklar. Die Rieder Staatsanwaltschaft ordnete routinemäßig eine gerichtsmedizinische Obduktion an, um diese Fragen abzuklären.



Große Anteilnahme

"Ich hab’ selber einmal einen Sohn verloren, kann mit der Familie mitfühlen, ihr gilt unsere ganze Anteilnahme", sagte Walter Schneiderbauer, Bürgermeister von Aurolzmünster.



