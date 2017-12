Die Fürnitzer Sternsinger beim Bundespräsidenten

Königlichen Besuch empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris am Samstag in der Hofburg. Unter den Sternsingern waren auch Kärntner: Der Stern wies den Fürnitzern den Weg in die Bundeshauptstadt. In der Bibel sind es übrigens weder drei, noch Könige, noch Heilige, noch ist einer schwarz.