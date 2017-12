Das waren die größten Game-Gurken des Jahres

1. Vroom in the Night Sky

"Eigentlich hätte dieses Spiel nie im eShop landen dürfen", urteilt Pocket Gamer UK über den Indie-Downloadtitel für Nintendos Switch, das der Publisher als "Magisches Bike Action Game" beschreibt, in dem "Magical Girl Luna" mit ihrem magischem Bike Sternenstaub einsammeln muss. Immerhin: Die miese Übersetzung sorgte laut MetaCritic zumindest für ein paar Lacher. Schlechter als "Vroom in the Night Sky" schnitten in der Geschichte des Portals bislang übrigens nur zwei Titel ab - "30 Great Games Obstacle Arcade" und "Ride to Hell Retribution".

Durchschnittliche Wertung: 17